Salzburger Fleischer sorgt mit Datenschutz-Hinweis für Lacher

Der Fleischer warnt seine Kunden mit einem Augenzwinkern vor der Datenverarbeitung in seinem Geschäft, berichtet das Portal “OE24” So würde sich das Personal die Namen seiner Stammkunden merken und sogar, welches Fleisch diese am liebsten essen würden.

“Ich bin nicht einverstanden!”

Wer etwas gegen diesen Service hat, soll laut einem Hinweis in der Auslage beim Betreten laut “Ich bin nicht einverstanden” rufen. “Wir werden dann so tun, als würden wir Sie nicht kennen”, lässt der Fleischer seine Kunden wissen.

Datenschutz-Hinweis sorgt für Lacher im Netz

Der Metzger macht sich damit über die strengen Verordnungen lustig und begeistert damit auch die User im Netz. Ein Foto des witzigen Hinweises ist auf Facebook bereits über 2.000 Mal geteilt worden und erntete fast 600 “Gefällt mir”-Angaben.

Reaktionen auf DSGVO in den Sozialen Medien

*öffnet Kühlschrank* Kühlschrank: „Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung…“ — Plastdickbottle (@WurmAnDerSchnur) 28. Mai 2018

Also, falls das Ziel der DSGVO war, dass ich jetzt stündlich Mails von Firmen und Websites bekomme, wo ich mich irgendwann einmal in den letzten 23 Jahren registriert habe, um mir zu sagen, dass ihre Datenschutzverordnung angepasst wurde, dann würde ich sagen: Ziel erreicht! — Thorsten Steffens (@thorsteffens) 24. Mai 2018

Hallo! Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung DSGVO, habe ich eine neue Handynummer.

Ich möchte, dass ihr sie vertraulich behandelt, deshalb sende ich sie euch verschlüsselt.

Einfach hier mit dem Schraubenzieher frei kratzen

0152/▓▓▓▓▓▓▓ — Steffi (@Vinarah) 24. Mai 2018

Hey @janboehm schau mal was die #DSGVO #GDPR alles fabriziert. So gesehen bei einer Hochzeit am Tag 1 nach dem Inkrafttreten der neuen #Datenschutzverordnung in #Leipzig. pic.twitter.com/9VzARVDoHy — Romed Hasler (@KrasseChecker) 28. Mai 2018

Neue Datenschutzverordnung grösseres Happening als Royal Wedding und WM zusammen — Andre Preneur (@1A_Entrepreneur) 22. Mai 2018