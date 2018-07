Salzburger Giglmayr holt Staatstitel bei Trumer-Triathlon

Ein sehr prominent besetztes Starterfeld ließ einen spannenden Wettkampf über die Mitteldistanz mit 1,9 km Schwimmen, 88,5 km Radfahren und 21,1 km Laufen erwarten, im speziellen bei dem hochkarätig besetzen Damenrennen. Aber sowohl Beatrice Weiß, als auch Andi Giglmayer konnten bereits beim Schwimmen einen respektablen Abstand herausholen und diesen bis ins Ziel verteidigen bzw. sogar ausbauen. Somit gab es sowohl bei den Damen als auch bei den Herren einen ungefährdeten Start-/Zielsieg und neben dem Tagessieg auch die begehrten Staatsmeistertitel.

Giglmayr und Weiß Staatsmeister

Andreas Giglmayr siegte in einer Zeit von 4:02:18,31 mit einem Respektabstand von mehr als sechs Minuten auf den zweitplatzierten Andreas Silberbauer mit einer Zeit von 4:08:37,16 und Marc Eggling. Beatrice Weiß siegte in einer Zeit von 4:30:26,84 mit knapp 3,30 Minuten Vorsprung auf die Salzburgerin Michaela Herlbauer in einer Zeit von 4:34:01,92 und Romana Slavinec.

Giglmayr jubelt über Heimsieg

„Nach dem Ausstieg beim Ironman in Klagenfurt war es für mich definitiv das Ziel hier in Obertrum zu gewinnen und auch den Staatsmeistertitel zu holen. Mit einem guten Vorsprung ging ich in den abschließenden Laufbewerb, bei dem es dann mehr ein Kampf gegen mich selbst als die Gegner war, aber die geniale Stimmung hier in Obertrum hat das zum größten Teil wett gemacht. Ich bin sehr glücklich bei meinem Heimrennen hier in Obertrum gewonnen zu haben“, sagte Andi Giglmayr nach dem Rennen.

„Mit dem heutigen Sieg bin ich super zufrieden. Es war von Beginn an ein hartes Rennen, ich hab auch gewusst dass es ein knappes Rennen wird, aber mir kamen vielleicht diese eher rauen Bedingungen entgegen und so gelang es mir hier in Obertrum den Sieg zu holen“, so Beatrice Weiß.

Generali Löwen Staffel verteidigt Sieg

Wieder eine Klasse für sich war die Generali Löwen Staffel mit Michelle Pawlik beim Schwimmen, Riccardo Zoidl am Rad und Peter Herzog beim Laufen. Sie siegten in einer Gesamtzeit von 3:44:42,84 mit 40 Minuten Vorsprung auf das Team Airstreem national.

210 Athleten nahmen die 1,5 Kilometer Schwimmen, 41,8 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen in Angriff. Bei den Damen siegte Hannah Hanusch, AUT, Skinift Racing Tri Team, mit deutlichem Vorsprung in einer Zeit von 2:32:05,09 vor Kathrin Höfer, AUT, Lauftreff Nußdorf, 2:40:45,30 und Lucia Resch, Team Erdinger Alkoholfrei, in einer Zeit von 2:43:22,25.

Bei den Herren siegte Paul Reitmayr, AUT, Skinfit Racing Team, in einer Zeit von 2:07:46,55 vor Massimo Köstl, AUT, HSV Triathlon Kärnten und Leon Zimmermann, GER, Pro Team Mohrenwirt.

Promi-Staffel mit Promegger, Resch und Giglmayr

01:29:07,6. Das ist jene Zeit, die die Raiffeisen Promi-Staffel in der Mixed Staffel in der Sprintdistanz beim heurigen Trumer Triathlon erschwamm, erradelte und erlief. Herausgeholt haben diese Snowboard-Weltmeister Andreas Prommegger, Ski-Rennläuferin Stephanie Resch und Profi-Triathlet Andreas Giglmayr, die als “Raiffeisen-TriStaffel” am Samstag gemeinsame Sache machten und mit Platz vier nur knapp am Podest vorbeischrammten.

Ergebnisse im Überblick:

Mitteldistanz (1,9 km / 88,5 km / 21,1 km)

Damen

Beatrice Weiß, AUT, pewag racing team 4:30:26,84 Michaela Herlbauer, AUT, Tri-Team Hallein 4:34:01,92 Romana Slavinec, AUT, Kolland Topsport Asics Gaal 4:38:33,88

Herren

Andreas Giglmayr, AUT, Lauftreff Nußdorf 4:02:18,31 Andreas Silberbauer, AUT, RC Grieskirchen 4:08:37,16 Marc Eggeling, GER, Pro Team Mohrenwirt 4:11:13,41

Ergebnisse Kurzdistanz (1,5 km / 41,8 km / 10 km)

Damen

Hannah Hanusch, AUT, Skinfit Racing Team 2:32:05,09 Kathrin Höfer, AUT, Lauftreff Nußdorf 2:40:45,30 Lucia Resch, AUT, Team Erdinger Alkoholfrei 2:43:22,25

Herren

Paul Reitmayr, AUT, Skinfit Racing Team 2:07:46,55 Massimo Köstl, AUT, HSV Triathlon Kärnten 2:12:40,72 Leon Zimmermann, GER, Pro Team Mohrenwirt 2:14:21,09

Ergebnisse Staffel gesamt