Salzburger Grüne beraten über angebotenen Rücktritt Rösslers

Astrid Rössler will Rücktritt anbieten - © APA

Nach der Landtagswahl in Salzburg ziehen sich am Montag die Parteien zur Analyse und Erörterung allfälliger Konsequenzen zurück. Am spannendsten dürfte es dabei beim Landesvorstand der Grünen werden, der sich ab 16.00 Uhr mit dem von Parteichefin Astrid Rössler angebotenen Rücktritt beschäftigt. Ob sie die Partei zum Weitermachen bewegen kann, war selbst in Parteikreisen ungewiss.