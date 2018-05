Salzburger Hauptbahnhof als Kleid kreiert

Interessierte Blicke, staunende Fahrgäste und beeindruckende Fotos. Für diese drei Dinge hat zuletzt ein Fotoshooting am Salzburger Hauptbahnhof gesorgt. Im Mittelpunkt stand ein Kleid, das dem Hauptbahnhof nachempfunden ist und seine Architektur widerspiegeln soll.

Mit seinem Kleid sorgt Stephan Lippert für Aufmerksamkeit. Foto: Denise Tosun / Stephan Lippert ©

“Gender-Illusionist” präsentiert Kleid selbst

In monatelanger Arbeit wurde das Kleid mit verschiedenen Stilelementen vom deutschen Nachwuchsdesigner Stephan Lippert im Rahmen seines Studiums am Salzburger Mozarteum geplant und umgesetzt. Die ÖBB unterstützten den Künstler, der das Kleid als „Gender-Illusionist“ selbst präsentierte und stellten gerne die Location für das Fotoshooting zur Verfügung, heißt es in einer Aussendung.