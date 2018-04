Salzburger Kameramann stirbt bei Paragleiterunfall in Portugal

Das Unglück geschah laut portugiesischen Medienberichten am Vormittag am Strand Meco auf der Halbinsel von Setubal nahe der Ortschaft Sesimbra. Demnach war eine Frau mit ihrem Gleitschirm ins Meer gestürzt, ihre beiden Begleiter versuchten sie zu retten. Dabei dürfte der gebürtige Radstädt (Pongau) selbst abgestürzt sein. Er wurde kurze Zeit später leblos am Strand aufgefunden. Seine zwei Begleiter werden bislang immer noch vermisst.

Suche nach Vermissten läuft

Nach der Frau und dem zweiten Mann wurde am Dienstag noch gesucht. Eine Bestätigung vonseiten des Außenministeriums (BMEIA) war vorerst nicht möglich. Bis Donnerstag gilt für die portugiesische Küste eine Unwetterwarnung. Der Wetterdienst hat die Alarmstufe Orange, die zweithöchste Warnstufe, ausgerufen.

ORF Salzburg trauert

Laut ORF war der Salzburger seit mehr als drei Jahrzenten beim ORF Salzburg beschäftigt, die letzten rund 20 Jahre als Kameramann für das Landesstudio. ORF Landesdirektor Christoph Takacs ist tief betroffen und wird auf der Homepage wie folgt zitiert: „Ich spreche im Sinn des gesamten Teams, wenn ich sage, wir haben nicht nur einen beliebten Kollegen, sondern einen Freund auf tragische Weise verloren.“

Der Salzburger hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.

