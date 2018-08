Salzburger Landeskliniken werden rauchfrei

Tagtäglich sei man bei den Salzburger Landeskliniken mit dem Thema „Rauchen“ konfrontiert. Nun habe man sich dazu entschlossen, alle fünf SALK-Standorte – das Landeskrankenhaus Salzburg, die CDK-Klinik, die Landesklinik St. Veit, die Landesklinik Tamsweg und die Landesklinik Hallein – zu „rauchfreien Krankenhäusern“ zu machen.

SALK wollen vor Passivrauchen schützen

„Wir möchten und müssen unsere Mitarbeiter, Patienten und Besucher bestmöglich vor Passivrauch schützen. Um dies zu gewährleisten, haben wir eigens überdachte Raucherplätze geschaffen. Dennoch kommt es häufig vor, dass Patienten oder Besucher vor Gebäudeeingängen rauchen, obwohl wenige Meter daneben ein Raucherplatz zur Verfügung steht. Wir haben als größte Gesundheitseinrichtung des Landes eine Vorbildwirkung auf unsere Patienten sowie auf andere Gesundheitseinrichtungen und Betriebe insgesamt. Rauchen am Klinikgelände passt nicht zu dieser Vorbildfunktion“, sagt SALK-Geschäftsführer Paul Sungler in einer Aussendung.

Raucherentwöhnungskurse werden angeboten

Ein erster Schritt wurde bereits mit der Re-Zertifizierung zum Bronzestatus „rauchfreies Krankenhaus“ gesetzt. „Wir möchten, dass sich nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch Patienten sowie Besucher sich an das generelle Rauchverbot am Klinikgelände halten. Wir wollen aber nicht nur verbieten, sondern beim Rauchstopp unterstützen. Dazu werden für Mitarbeiter am klinikeigenen Bildungszentrum Informationsveranstaltungen und Rauchentwöhnungskurse in Kooperation mit AVOS und den Krankenkassen kostenfrei angeboten“, erklärt der SALK Geschäftsführer.

(APA)