Salzburger Landesrat prangert deutsche Grenzkontrollen an

Mehr als 1.750 Anzeigen seien seit Anfang Juli 2018 von der Grenzpolizei erstellt worden, heißt es in einer Aussendung des bayerischen Innenministeriums. In den ersten Wochen hatten die Fahnder mehr als 500 Fahndungstreffer verbucht. Hinzu kämen rund 475 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, rund 100 gegen das Waffengesetz und rund 125 Urkundsdelikte wie etwa Passfälschungen, sowie mehr als 640 entdeckte Verkehrsdelikte. Während Seehofer die Zahlen positiv bewertet, ist Salzburgs Verkehrslandesrat anderer Meinung: „Die Zahlen sind erschreckend gering. Ich stelle mir die Frage, warum man an diesen Symbol-Grenzkontrollen festhält und nicht ehrlich und effizient die Grenzübergänge kontrolliert.“

Grenzkontrollen brächten wirtschaftlichen Schaden

Schließlich brächte die aktuelle Regelung am Walserberg negative Konsequenzen mit sich, wie Schnöll ausführt: „Man nimmt in Kauf, dass ein wirtschaftlicher Schaden und eine Verschlechterung der Lebensqualität damit einhergehen. Nicht nur für Salzburger Gemeinden, sondern auch für die deutschen Umlandgemeinden.“ Aus diesem Grund werde Salzburg auch das Gespräch mit der bayerischen Seite suchen, so der Verkehrslandesrat: „Ehrlicherweise habe ich aber nicht die Hoffnung, dass etwas vor den bayerischen Landtagswahlen im Oktober passieren wird.“

Schnöll fordert Extra-Spur für Lkw

Dennoch strebe man weiter eine gemeinsame Lösung an. Wie diese aus Schnölls Sicht aussehen könnte? „Zum einen sollte man die kleineren Grenzübergänge kontrollieren. Auch sollten die Kontrollen effizienter aufgezogen werden. Das heißt, dass man auf mehreren Fahrspuren kontrolliert und eine eigene Spur für Lkw einrichtet.“

Ortsdurchfahrtssperren könnten ausgeweitet werden

Für Salzburg bedeutet die aktuelle Situation, dass die Regelung der Ortsdurchfahrtssperren weiter aufrechterhalten werde, wie der Verkehrslandesrat betont: „Wir werden diese bei Bedarf auch ausweiten, sollten wir zu keiner Einigung kommen. In diesem Fall könnte es so weit gehen, dass wir an den Autobahnabfahrten kontrollieren, wer unsere Gemeinden zur Durchfahrt benutzt. Die Straßen unserer Gemeinden sind nicht für den Durchzugsverkehr da”, macht Schnöll klar.