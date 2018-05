Salzburger Landesregierung: Josef Schwaiger im Kurzportrait

Der Flachgauer studierte Politikwissenschaft in Salzburg und Agrarökonomik an der Boku in Wien und machte eine Ausbildung zum Landwirtschaftslehrer. Seine Familie hat einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb. Schwaiger trat 1993 in den Landesdienst ein und war Ende der 1990er unter anderem Büroleiter von seinem Amtsvorgänger Sepp Eisl (ÖVP). In der Landesverwaltung legte er später eine steile Karriere hin. 2001 übernahm er die Leitung der Fachabteilung “Entwicklung ländlicher Raum”, 2004 schließlich die Führung der gesamten Abteilung Land- und Forstwirtschaft. Er war bis zu seinem Eintritt in die Landesregierung politisch nicht aktiv.

(APA)