Salzburger Landestheater hat Sehnsucht nach dem Amoralischen

“Moral ist ein fast altmodischer Begriff. Wir wollen dem neue Aufmerksamkeit schenken”, meinte der Intendant, der “vermehrte Angriffe auf den großen Wertekanon” ortet. Viele der Protagonisten der Stücke verbinde die Frage, ob diese Grenzüberschreitungen auch in ihnen schlummerten. Eröffnet wird die Spielzeit mit Albert Camus’ “Caligula”. “Ein Mann der Maßlosigkeit und der Grenzüberschreitung”, sagte Maldeghem. Die Rolle des Caligula spielt Ben Becker. John von Düffel, der für das Landestheater auch das Stück “Die schönsten Neurosen unserer Haustiere” verfasst, übernimmt gemeinsam mit Marike Moiteaux die Inszenierung. William Shakespeares “Hamlet”, Ödön von Horvaths “Geschichten aus dem Wiener Wald” oder Fjodor Dostojewskijs “Die Brüder Karamasow” zeigen die starke Präsenz des Autorentheaters.

In den Kammerspielen sind Hermann Hesses “Der Steppenwolf”, Elfriede Jelineks “Das Licht im Kasten” oder das im März geplante neue Autorenfestival “Freispiel” angesetzt. Eine “protokollarische Theaterform” bringt das Stück “Aquarium”, das Maldeghem in Israel gesehen hat. Alte Menschen erzählen Geschichten ihrer Wünsche und Sehnsüchte, ein junges Schauspielerteam bringt diese – synchron zur originalen Stimme des Erzählers – auf die Bühne. Es werde eine eigene Fassung für Salzburg entstehen, kündigte Chefdramaturgin Friederike Bernau an.

Das Motto der Saison zieht sich auch durch die Opernproduktionen: Jules Massenets “Manon” stehe für die Sehnsucht nach dem Amoralischen, sagte Operndirektorin Katrin König. Eröffnet wird mit Johann Strauß’ “Wiener Blut”. Mit Mechanismen der Macht und der Ohnmacht des Individuums beschäftigt sich Philip Glass’ “Der Prozess”, der seine österreichische Erstaufführung erlebt. Auch die Rossini-Oper “La Gazetta” wird erstmals in Österreich gezeigt. Zum Jubiläumsjahr “200 Jahre Stille Nacht” steuert das Landestheater die Uraufführung des Musicals “Meine Stille Nacht” bei. Ein weiterer Höhepunkt der Saison ist Mozarts Da-Ponte-Zyklus, der an drei aufeinanderfolgenden Tagen gezeigt wird. Das Erfolgsmusical “The Sound of Music”, das mittlerweile in die achte Saison geht, wird zum letzten Mal am Spielplan stehen.

Der Ballettbereich startet mit der Uraufführung eines von Ballettchef Reginaldo Oliveira choreografierten “Othello”. Sein Vorgänger Peter Breuer setzt sich in “Moonwalk” mit Michael Jacksons Lebensweg auseinander. Im Rahmen der Mozartwoche wird die Ballettgala “Mozart Moves!” gezeigt.

In der Reihe Junges Land sind unter anderem “Meister Eder und sein Pumuckl” und die Uraufführung von “Der Kleine Prinz” als phantastisches Ballett geplant.

Mit der noch bis zum Sommer laufenden Saison ist das Landestheater zufrieden. Die Auslastung liege bei über 80 Prozent, viele Vorstellungen seien ausverkauft. Das Landestheater plant gerade die Einrichtung eines neuen Kartenbüros in der Theatergasse. Geht alles nach Plan, soll die neue Anlaufstelle für Theaterfreunde noch in diesem Jahr eröffnet werden.

