Salzburger Landtagswahl: 144 Wahlkartenstimmen änderten fast nichts

Auswirkungen auf die Zahl der Mandate waren bereits vor der Auszählung am Mittwoch ausgeschlossen worden (Symbolbild). - © APA/Barbara Gindl

Die Auszählung der in fremden Wahlsprengeln per Wahlkarten abgegebenen Stimmen am Mittwochnachmittag hat das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl 2018 so gut wie nicht mehr verändert.