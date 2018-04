Salzburger “Lepi” und “Volksi” starten am Wochenende in Freibadsaison

Und wem das Glück besonders hold ist, kann mit dem Enterl auch eine Saisonkarte für die Freibäder gewinnen. „Nach dem frühen Saisonstart, wünsche ich allen Salzburgerinnen und Salzburgern, dass es diesen Sommer noch viele schöne Badetage gibt“, betont Bürgermeister Harry Preuner (ÖVP).

Salzburg: Aya-Bad täglich ab 9 Uhr geöffnet

Täglich stehen von 9 bis 19 Uhr – im Aya-Freibad startet das Frühschwimmen bereits um 7 Uhr – wohltemperierte Becken mit Rutschen, Inseln, Fontänen, gepflegte Grünflächen, attraktive Sportangebote und schattige Kinderbereiche für die Badefans bereit.

Freibäder: Saisonkarten und Blöcke erhältlich

Wer in das Badevergnügen ohne Wartezeit starten möchte, kann sich schon vor Samstag die Saisonkarten sowie 10er- und 25er-Blöcke an den Kassen der Freibäder besorgen. Die Blöcke sind in allen städtischen Freibädern, dem AYA-Hallenbad und ab Oktober wieder in der Eisarena im Volksgarten gültig.