Salzburger Liga: Bergheim im Sinkflug – der Abstieg droht

Vor zwei Jahren wurde Bergheim noch sensationell Meister, und schloss vergangene Saison mit Rang neun ab. Die Leistungskurve zeigt bei der Strasser-Elf momentan jedoch steil nach unten. Nun droht nach dem Aufstieg 2013 der Sturz in die Fünftklassigkeit.

Bergheim: Totalausfälle und Kollektiv-Versagen

Die Leistungen in dieser Saison grenzen bei den Flachgauern an Arbeitsverweigerung, sogar an eine fußballerische Bankrotterklärung. Bei der 0:4-Schlappe gegen Straßwalchen wurde der Sargnagel erneut sichtbar. “In jedem Spiel kommt es zu drei Totalausfällen sowie teilweise zum kollektiven Versagen. Eigenschaften wie kratzen, beißen und kämpfen fehlen an allen Ecken und Enden”, fand Bergheims Sektionsleiter Gerhard Hofer deutliche Worte gegenüber SALZBURG24. Der Trainer steht laut Hofer nicht zur Debatte. Vielmehr müssen die Spieler Verantwortung übernehmen und sich der Situation stellen.

Kann Bergheim-Kapitän Markus Leitner und sein Team das Ruder umreißen?

Sportchef droht mit Konsequenzen

Der Großteil der Spieler weist wenig Erfahrung im Abstiegskampf auf, scheint der Lage nicht Herr zu werden. Mit einigen Regradierungen in die zweite Mannschaft will die Vereinsführung das Ruder noch umreißen und gibt nicht auf: “Wenn Spieler sich nicht aufopfern wollen und können, müssen sie runter in die 1B”, sagte Hofer, der (noch) nicht aufgeben will. Es sei nicht vorbei, aber zehn Punkte aus sieben Spielen müssten sich zum Ligaerhalt noch dazugesellen. Ein Blick auf die Statistik zeigt, wie schwer es für den Ex-Meister wird.