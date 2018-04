Salzburger Liga: Ringen um zwei Tor-Maschinen

Mit 24 und 22 Volltreffern führen Lürzer und Petrit die Torschützenliste der Salzburger Liga an. Das weckt Begehrlichkeiten.

Lürzer mit vier Vereinen im Gespräch

Vor 19 Tagen gab Golling-Trainer Philip Buck die Vertragsverlängerung seiner “Lebensversicherung” Mario Lürzer öffentlich bekannt. Auch Anfrage bei der Tor-Fabrik dementiert dies der Goalgetter allerdings: “Das stimmt nicht. Ich bin mit vier Vereinen im Austausch”, sagte Lürzer gegenüber SALZBURG24. Unter anderem sind Grödig, St. Johann, Ex-Klub Altenmarkt und eben Golling an den Diensten des 25-jährigen Stürmers interessiert. Ein Wechsel zu St. Johann scheint als unwahrscheinlich, hatte doch sein Abschied vor knapp zwei Jahren einen fahlen Beigeschmack. “Die Westliga würde mich reizen, ich würde mir den Schritt zutrauen und wahrscheinlich wagen”, sagte Lürzer, der sich allerdings auch einen Verbleib bei Abstiegskandidat Golling vorstellen könnte. Um den Ligaverbleib zu fixieren muss allerdings am Freitag (19 Uhr) bei Konkurrent Hallwang ein Sieg her.

Mario Lürzer (li.) hat bei vier Interessenten die Qual der Wahl. /Krugfoto ©

Nika bei Westligaklubs heiß begehrt

Auch Nika macht sich mit 20 Treffern bemerkbar: Unter anderem sollen laut S24-Informationen Anif, Wals-Grünau und Seekirchen am treffsicheren Angreifer von Straßwalchen dran sein. Auch ein Klub aus der zweiten Bundesliga soll die Fühler nach ihm ausstrecken. Da sich bereits letztes Jahr ein Wechsel zu Seekirchen zerschlug, hat Wals-Grünau gute Karten im Rennen um den 24-jährigen Torjäger. Anif würde bei einem Abgang von Marco Hödl interessant werden. “Er ist ein super Kerl. Wenn der richtige Verein dabei ist, würde ich es ihm vergönnen”, sagte Straßwalchen-Trainer Michael Kalhammer, der seinen Stürmer allerdings auch gerne halten würde: “Er ist ein sensibler Spieler, der sich wie in seinem Wohnzimmer wohl fühlen muss. Es wird wohl schwierig, ihn halten zu können.” Ob es dem nächste Gegner Bergheim gelingt, den Knipser aufzuhalten, wird sich im anstehenden Duell am Samstag ab 14 Uhr heraus stellen.