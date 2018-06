Nach 480 Spielen geht es auch in der Salzburger Liga in die verdiente Sommerpause. Wir blicken mit den prägendsten Bildern in einer Galerie auf die Saison 2017/18 zurück.

Fakten zu Salzburger Liga-Saison 2017/18

Meister: Bischofshofen

Absteiger: Bergheim und Hallwang

Torschützenkönig: Petrit Nika

Meisten Tore erzielt: Eugendorf (69)

Meisten Gegentore: Bergheim (70)

Endtabelle der Salzburger Liga