Salzburger Liga: Hallwang stellt sich neu auf

Die Ära von Markus Zwittlinger als Hallwangs sportlicher Leiter endet. - © Krugfoto

Mit einer ansprechenden Leistung siegte Hallwang am Samstag in der Salzburger Liga gegen Zell am See mit 3:1. Den Erwartungen vom Vorjahr hinken die Flachgauer dennoch hinterher und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Mit einem neuen Vorstand will sich der Club neu aufstellen.