Salzburger Liga: Mohamadou Idrissou verkündet Wechsel zu Union Hallein

Nach neun Monaten ohne Verein schnürt der 37-Jährige erneut seine Fußballschuhe. Diesmal zieht es ihn bei seiner 14. Station zu Union Hallein in die Salzburger Liga. Am Freitag erzählte Idrissou im exklusiven SALZBURG24-Gespräch beim 37. Salzburger Stier, dass er sich einen Wechsel in die Salinenstadt vorstellen könnte. Nur einen Tag später verkündete er die frohe Kunde via Instagram.

Was will Idrissou bei Union Hallein?

“Ich werde richtig viel Spaß mit den Jungs haben und will ihnen helfen. Zuerst muss ich aber fit werden, um dann wieder in der ersten oder zweiten Liga angreifen zu können. Ich bedanke mich für den Vertrag bei dem Club”, sagte er zum Wechsel. Die Halleiner plagen in der Salzburger Liga massive Abstiegssorgen und setzen nun auf die Schützenhilfe von Idrissou, der 39 Einsätze (6 Tore) für die Nationalmannschaft Kameruns verbuchen kann. Zudem absolvierte er 139 Bundesligaspiele (27 Tore) in Deutschland. In der 2. Bundesliga waren es 164 Begegnungen und satte 68 Treffer.