Salzburger Liga: Neue Trainer bei Altenmarkt und Bürmoos

Nach 26 Jahren verlässt Arsim Deliu seinen Heimatklub Altenmarkt und heuert bei Eugendorf an. 27 Tage nach der Bekanntgabe kann Präsident Herbert Heigl mit dem scheidenden Bramberg-Trainer Johann Davare den neuen starken Mann präsentieren.

Davare wechselt von Bramberg nach Altenmarkt

Dabei setzte sich der 54-jährige Bischofshofener laut SALZBURG24-Informationen gegen namhafte Trainer-Kollegen durch. Bei Altenmarkt waren unter anderem Bernd Müller (Eben), Erwin Keil (St. Johann 1b), Dominique Thaller (Pfarrwerfen), Eidke Wintersteller (Adnet) und Gerhard Perlak (Kuchl) auf der Wunschliste. “Am Montag teilten wir unsere Entscheidung der Mannschaft mit”, sagte Peter Mauch, der nach seinem Karriereende im Sommer Präsident Heigl unterstützen will. Angedacht ist die Position als neuer sportlicher Leiter: “Das kann ich mir durchaus vorstellen, fixiert ist aber noch nichts.”

Mit Bramberg belegt Johann Davare derzeit Rang fünf./Krugfoto ©

Fanninger und Völkl vor Absprung in Altenmarkt?

Primäres Ziel bei Altenmarkt lautet derzeit der Klassenerhalt. “Parallel wollen wir mit den eigenen Spieler verlängern und neue Akteure dazugewinnen. Dies gestaltet sich allerdings mehr als schwer. Bischofshofen und St. Johann werben auch um die Talente im Pongauer Raum”, sagte Davare. Dem Verein verlassen könnte Harald Fanninger und Robert Völkl. “Beide haben einige Angebote aus der Umgebung und aus der Stadt Salzburg vorliegen.”

Perak übernimmt Trainerzepter bei Bürmoos

Am 3. Mai wurde bekannt, dass Mario Helmlinger Gerhard Perlak auf dem Trainersessel ersetzen wird. Noch am selben Tag meldete Bürmoos-Präsident Robert Eckschlager bei dem scheidenden Kuchl-Betreuer Interesse an. “Wir kennen uns noch von Union Hallein. Außerdem hat es bereits letztes Jahr schon einen Kontakt gegeben”, erklärt Perlak, der vom bodenständig geführten Verein auf Anhieb überzeugt war. “Hier kann ich meine Ideen umsetzen und junge Spieler weiterentwickeln”, fügte Perlak an, der ebenso bei Altenmarkt, Bergheim und dem FC Hallein begehrt war. Den Fokus legt er momentan dennoch auf die ungeschlagene Heimserie der Kuchler. Dafür müssen die Tennengauer gegen Bramberg und Altenmarkt bestehen.