Salzburger Liga: SAK entlässt Chefcoach Gierzinger

Und täglich grüßt das Murmeltier. Der Filmklassiker aus dem Jahre 1993 ist seit über zwei Jahrzehnten ein Dauerbrenner an den Fernsehgeräten. Was die Komödie mit SAK 1914 zu tun hat? Nun ja, die Protagonisten erleben den 2. Februar jeden Tag wieder neu. Beim SAK passiert das Gleiche zwar nicht täglich, doch schleicht sich im Nonntal jedes Jahr zum Jahreswechsel wohl ein ähnliches Gefühl ein, nachdem man wieder einmal den Trainer vor die Türe setze.

Vakanter Trainerposten beim SAK

Eidke Wintersteller wurde nach eineinhalb Saisonen am 11. Jänner des Vorjahres entlassen. Auf ihn folgte mit Martin Hettegger ein Coach, der nur fünf Monate im Amt bleib und danach selber Adieu sagte. Für Robert Gierzinger ging die Trainertätigkeit nur acht Tage nach dem Jahreswechsel zu Ende – ebenso nach nur einer halben Saison.

Nach dem Drittletzten Platz in der Salzburger Liga sprachen sich die Vereinsverantwortlichen der Städter des Öfteren pro Gierzinger aus und versprachen ihm einen “festen Sattel“. Er stünde nicht zu Diskussion, hieße es vom Präsidenten Christian Schwaiger und dem Sportlichen Leiter Walter Larionows. Nach Silvester entwickelte sich der Sattel allerdings zum Schleudersitz. Nicht einmal ein dritter Platz beim prestigeträchtigen Salzburger Stier konnte ihm noch den Posten sichern. “Ich habe damit gerechnet, dass ich mit dem Team in die Rückrunde gehe. Eine Woche vor Trainingsstart finde ich den Schritt etwas komisch“, sagte Gierzinger im SALZBURG24-Gespräch.

Wie geht es für Gierzinger weiter?

Mit seinen 30 Jahren trainierte der dreifache Familienvater zehn Jahr die Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg. Seine erste Station als Chefcoach im Erwachsenenbereich fand nun ein jähes Ende. Dem Salzburger wurde vom Verein eine Postion im Trainerteam beziehungsweise die Jugendkoordination angeboten. “Ich bin in der UEFA A-Lizenz-Ausbildung und will weiter eine Mannschaft als Cheftrainer leiten“, erklärte Gierzinger.

Entlassung überraschte Spieler

Nachdem am Montagabend die Entscheidung den Spieler vermittelt wurde, bekam Gierzinger viele Anrufe seiner Ex-Akteure. “Die Mannschaft hat das auch nicht so gut angenommenen, stellte sich hinter mir und wollte intervenieren. Mir war aber wichtig, dass sie keine unnötige Unruhe reinbringen – der Vorstand hat eben so entscheiden“, fügte Gierzinger an.