Salzburger Liga: SAK fiebert Auftakt gegen Austria Salzburg hingegen

Die Salzburger Liga startet am Samstag in die Rückrunde. Gleich zum Auftakt erwartet die Fußballfans mit dem Stadt-Derby Austria Salzburg gegen den SAK 1914 ein richtiger Schlager. “Die Spannung steigt und wir können den Rückrundenauftakt kaum erwarten“, sagt SAK-Präsident Christian Schwaiger.

SAK auf aufsteigendem Ast

Der SAK 1914 steht vor einer anspruchsvollen Frühjahrssaison, die im Verein dementsprechende Veränderungen hervorgerufen hat. Mit Andreas Fötschl wurde ein erfolgshungriger Trainer verpflichtet, der die Mannschaft mit seiner positiven Grundeinstellung und mit effizienter Arbeit in kurzer Zeit zu einer eingeschworenen Einheit zusammengeschweißt hat. Durch den ganzen Verein ist seit dem Engagement des neuen Hauptsponsors HCS und des neuen Trainers “ein positiver Ruck gegangen”. Auch die Neuzugänge Mersudin Jukic, Julian Feiser, Kevin Winkler und Neo-Kapitän Lukas Keßler haben sich bereits gut in die Mannschaft integriert und ihre Qualitäten in der Vorbereitung unter Beweis gestellt.

Stadion im Nonntal wurde umbenannt

Die Stadionumbenennung in HCS Arena Nonntal wird “die Einheit und den Zusammenhalt im ganzen Verein weiter stärken. Das gemeinsame Ziel ist es, das Stadion zu einer Festung unter der Festung zu machen”, fügte Schwaiger an. “Jedem im Verein muss bewusst sein, dass nur durch verlassen der Komfortzone und täglicher harter Arbeit bis an die Belastungsgrenze unsere Ziele Klassenerhalt und mittelfristiger Aufstieg erreicht werden können“, erklärt Präsident Schwaiger.

Früher Klassenerhalt als Ziel

SAK’s sportlicher Leiter Walter Larionows ist überzeugt: “Der SAK 1914 steht vor einer sehr anspruchsvollen Frühjahrssaison, wo es gilt – im Idealfall frühzeitig – den Klassenerhalt zu schaffen. Die Auslosung ist schwierig und auch die Konkurrenten haben sich durchgängig gut verstärkt. Die oberste Prämisse ist von der ersten Minute an hoch konzentriert zu sein und mit vollem Einsatz an einem Strang zu ziehen, dann werden wir es schaffen“.

Stadt-Derby zwischen Austria und dem SAK

Das Salzburger Stadtderby Austria Salzburg gegen den SAK 1914 steht zum Frühjahrsauftakt im Maxglaner Hexenkessel im Fokus. Aus Sicht von SAK Trainer Andreas Fötschl wird derjenige gewinnen, der weniger Fehler macht und seine Chancen besser nutzt: “Wir gehen gut vorbereitet in dieses Spiel, jedoch sind auf dem Rasen keine spielerischen Glanzstücke zu erwarten. Es wird eine kampfbetonte Partie. Herz, Einsatz und die Chancenverwertung werden dieses Duell entscheiden.“ ist Trainer Fötschl überzeugt. Die Austria Salzburg ist aktuell mit 23 Punkten auf Tabellenplatz acht, der SAK 1914 mit 17 Punkten auf Platz 14.

Salzburger Liga: Die 18. Runde im Überblick