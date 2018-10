Salzburger Liga: SAK-Sturmlauf zerschellt an Adneter Marmor

Der Jubel nach dem 2:1-Sieg über den SAK kannte in Adnet keine Grenzen. - © Krugfoto/Archivbild

“Die ganze Herbstsaison ungeschlagen bleiben”, lautete das Ziel vom SAK in der Salzburger Liga. In Runde 14 zerschellten die städtischen Träume an der steinharten Adneter Defensive. Trainer Eidke Wintersteller fügte dem Leader und Ex-Klub die erste Liga-Pleite seit 132 Tagen zu.