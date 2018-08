Salzburger Liga: Tops und Flops der 1. Runde

Alle Augen waren am Freitag auf die Eröffnung und den Ligahit zwischen Neumarkt und SAK gerichtet. In einem offenen Spiel waren die Nonntaler die effektivere Mannschaft und siegten schlussendlich verdient mit 4:0.

TOPS: Gipfel-Treffen mit Blau-Gelbem Feuerwerk

Es dauerte keine 17 Minuten, bis Neuzugang Kopleder mit einem Volley-Tor den ersten Treffer der Saison markierte. Und das ausgerechnet in einer Drangperiode der Neumarkter, die stark dagegen gehalten hatten und offensiv – vermehrt mit hohen Bällen – gefährlich wurden. Während die Wallerseer den Schock noch nicht verdauen hatten, setzte Vavrousek nur drei Minuten später per Kopf nach – 2:0. Als in Halbzeit zwei die Stunde von Vucanovic folgte, stand der etwas zu hohe 4:0-Sieg fest. “Das Spiel war nicht so deutlich wie das Ergebnis. Ich bin aber hochzufrieden, zumal nicht viele hier gewinnen werden. Und schon gar nicht 4:0″, sagte SAK-Trainer Andreas Fötschl im Gespräch mit SALZBURG24.

Mit zwei Treffern avancierte Danijel Vucanovic zum SAK-Matchwinner gegen Neumarkt./Krugfoto ©

Austria Salzburg düpiert Straßwalchen

Mit 4:0 war Straßwalchen gegen entfesselte Maxglaner noch gut bedient. Austria Salzburg zeigte bereits im ersten Meisterschaftsspiel die Wirkung des Umbruchs. Beim Debüt sechs neuer Violetter hatte die Schaider-Elf leichtes Spiel. Mayer (32.) und Erdogan (41.) stellten die Weichen auf Sieg, ehe Neuzugang Omerovic mit einem Doppelpack die 720 Zuseher in Straßwalchen verzückte. Besonders bei seinem zweiten Tor kannte der Jubel vom “Benzema-Fan” nach dessen Heber keine Grenzen. “Wir haben alles umgesetzt und richtig guten Fußball gezeigt. Mit weiteren sieben Topchancen hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können”, erklärte Austria-Trainer Christian Schaider.

Puch vermiest Baic-Comeback in Bramberg

Der FC Puch ist nach einjähriger Abstinenz in der Salzburger Liga zurück und feiert ein fulminantes Comeback. Die Truppe von Coach Slavisa Mirkovic fuhr auch ohne drei Stammspieler einen 4:2-Auswärtserfolg bei ansonst heimstarken Brambergern ein. Den Ausfall von Kapitän Obrenovic (Kreuzband- und Meniskusriss), Aslan (vermutlich Kreuzbandriss) und Yüksel (Schulter) machten Emen, Ordu und Co. wett. Während Bramberg durch Rohnacher (3.) früh in Führung ging, fand Stocker mit einem sehenswerten Schuss die perfekte Antwort. Bereits vor dem Pausenpfiff konnten die Tennengauer noch einen Zahn zulegen und drehten die Partie.

Zunächst erhöhte Emen auf 2:1, ehe Maucher dem Tormann den Ball abluchste und zur Vorentscheidung einschob. “Bramberg war wirklich stark. Vor allem mit ihren schnellen und bissigen Spielern hatten wir Probleme”, gestand Mirkovic, der nach dem Anschlusstreffer von Entleitner (64.) noch zittern musste. Erst in der Nachspielzeit setzte Emen die Pinzgauer Schach Matt und vermieste so Baic die Rückkehr auf die Bramberger Trainerbank.

Cem Emen traf bei Puchs Rückkehr in Bramberg gleich doppelt /Krugfoto ©

FLOPS: Strobl gegen Aufsteiger Adnet zu harmlos

Bereits vor 14 Tagen unterlag Strobl gegen Adnet im Salzburger Landescup 3:2. Auch am Freitag fanden die Wolfganseer in der Liga kein Mittel gegen den Aufsteiger und verloren deutlich mit 3:1. Und das, obwohl die Laimer-Crew 62 Minuten lang nach einem Göllner-Geschenk und der daraus resultierenden Führung von Forsthuber (9.) in Front lag. Weil Adnet nie aufsteckte und stets alles probierte, belohnte Haipl sein Team mit dem Ausgleich. Ramsauer drehte nach einer Schnöll-Ecke die Partie zugunsten der Tennengauer, ehe Haipl nur einen Tag vor seinem Poltern den 3:1-Endstand markierte. “Wir können viele Teams ärgern. Wenn wir diszipliniert und taktisch gut spielen, ist vieles möglich”, sagte Adnet-Betreuer Eidke Wintersteller.

Fehlpass-Festival in Golling

Wie auch in den vergangenen Saisonen hat Golling zum Start ein Kaderproblem. Viele Akteure weilen noch im Urlaub, sind verletzt oder privat verhindert. Der Aderlass machte sich gleich gegen Altenmarkt bemerkbar. “Meine Spieler lieferten ein Fehlpass-Festival ab. Es machte den Anschein, als ob sie sich matchen würden, wer den Ball öfters zum Gegner passt”, ging Golling-Trainer Philip Buck mit seinen Spielern hart ins Gericht. Abwehrchef Keinprecht (5.) und Neo-Stürmer Hertelt (64.) sorgten für das glimpflich ausgefallene 2:0-Endergebnis. “Die Niederlage hätte noch höher ausfallen können, ja sogar müssen”, sagte Buck. Sein Pendant Johan Davare freute sich über die ersten drei Zähler und fügte an: “Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber noch lange keinen Krieg. Wir müssen weiter hart arbeiten.”

Eugendorf für Kuchl eine Nummer zu groß

Im Duell der Neo-Trainer feierte Eugendorfs Coach Arsim Deliu gegen sein Kuchler Pendant Mario Helmlinger einen gelungen Einstand. Den Startschuss zum 4:1-Erfolg gab Neuzugang Jovic, der einen Suppan-Pass ideal im Tor unterbrachte. Schobersberger (33.) hatte beim 2:0 gegen stark verjüngte Tennengauer ebenso wenig Probleme, ehe er nach dem Anschlusstreffer von Kuchls Stiegler (75.) das 3:1 von Joker Bogosavac (84.) vorbereitete und den Endstand nach einem Doppelpass mit Berger selber markierte. “Das war keine berauschende Leistung, da wir im Zentrum immer wieder die Bälle unnötig verloren haben”, resümierte Deliu. Bereits am Freitag kommt es nach dem Elfmeter-Aus im Landescup zum erneuten Kräftemessen gegen Ligafavorit SAK. “Wir haben keine Angst und wollen erneut mit breiter Brust auftreten und zumindest punkten”, sagte Deliu.

“Mister Zuverlässig”: Eugendorfs Andreas Schobesberger (re.) hatte bei alle vier Toren seine Beine im Spiel./Krugfoto ©

Salzburger Liga: 1. Runde