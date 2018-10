Salzburger Liga: Tops und Flops der 12. Runde

Neumarkt ließ als Verfolger zuhause gegen Eugendorf bei der 4:1-Schlappe nach fünf Runden erstmals wieder Federn. Bei der dritten Saisonniederlage war Eugendorf gegen dezimierte Wallerseer ohne Raimund Friedl (beruflich verhindert) und Christoph Hübl (Handbruch) klar unterlegen.

TOP: Zwei Schobersberger Traumtore

In einer extrem intensiven ersten Hälfte eröffnete Maximilian Gsenger (26.) nach einem Bogosavac-Lochpass den Torreigen. Bei Neumarkt fand nur Drazen Veselinovic (37.) nach einer Kadrija-Flanke per Kopf eine passende Antwort. Danach schlug die Stunde von Andreas Schobesberger, der mit zwei Traumtoren den Sieg fixierte. Bei der Führung zirkelte er den Ball ins lange Kreuzeck, ehe er nach Finders 3:1 per Fallrückzieher die Zuseher zum Staunen brachte.

“Es macht unglaublich viel Spaß, den Jungs beim Umgang miteinander und bei solchen Leistungen zuzusehen”, erklärte Eugendorf-Trainer Arsim Deliu im Gespräch mit SALZBURG24. Laut Deliu hat sein Team in den letzten fünf Spielen maximal sechs Torschüsse zugelassen.

Heuer eine gewohnte Pose von Andreas Schobersberger: Der Eugendorfer führt die Schützenliste mit elf Toren an./Krugfoto ©

FLOP: Technische Mängel beim Tennengau-Derby

Das Tennengau-Derby wäre für Adnet fast in die Hose gegangen. Zunächst fand im Aufsteiger-Duell Adnet die besseren Sitzer vor, schlug jedoch nur durch Christoph Ebner (32.) nach einem Eigenfehler von Maric zu. Puchs Tobias Suppik (75.) gelang nach seinem aberkannten Treffer zwar der reguläre Ausgleich, die Mirkovic-Crew verabsäumte es allerdings einen weiteren Treffer nachzulegen. “Weil wir zu viele technische Fehler bei der Ballannahme produzierten und schlampig agierten”, sagte Mirkovic. Das sollte sich rächen. Josef Höllbacher gelang in seiner Paradedisziplin per Kopf noch der Last-Minute-Ausgleich in letzter Sekunde.

Im dritten Freitagsspiel trennten sich Straßwalchen und Thalgau nach Toren von Manuel Holzreiter (38.) und Christoph Georg Riepler (70.) 1:1.

Salzburger Liga: 12. Runde