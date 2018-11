Salzburger Liga: Tops und Flops der 16. Runde

Mit einer Überraschung hätte Neumarkt am Freitag beim SAK für “Chaos” an den Spitzenplätzen sorgen können. Der Sturmlauf auf die Festung der Blau-Gelben ging aber gehörig in die Hose.

TOPS: SAK setzt sich zwei Kronen auf

Nur fünf Gegentore in acht Heimspielen sprechen Bände: Gegen den SAK ist in Nonntal nichts zu holen! Die Fötschl-Elf konnte alle Spiele vor heimischer Kulisse gewinnen und schüttelte auch “Verfolger” Neumarkt deutlich mit 4:0 ab. Ein Jukic-Doppelpack bescherte dem Stadtklub nach dem Herbstmeistertitel momentan auch die Schützenkrone. Mit 14 Treffern lacht der Goalgetter vor Resul Omerovic und Sebastian Hertelt (beide 14) von der Spitze. “Unsere Heimfestung hält. Das war eines unserer großen Ziele im Herbst”, erklärte SAK-Coach Andreas Fötschl.

Mersudin Jukic führt mit 14 Treffern die Schützenliste in der Salzburger Liga an. /Krugfoto ©

Schaider: “Lauter Mentalitätsmonster bei der Austria”

Dass die Anhänger von Austria Salzburg ein enormes Durchaltevermögen – in guten wie in schlechten Zeiten – haben, bewiesen die Violetten zuletzt des Öfteren. Nun tat es der neu formierte und verjüngte Austria-Kader den Fans gleich. “Wir sind froh, dass es nach zwei schweren Jahren nun auch sportlich gut läuft”, sagte Trainer Christian Schaider. Leicht hatten es die Maxglaner heuer allerdings nicht. In 16 Runden zog die Austria gleich neun Mal (!) am Folgetag auf ein SAK-Spiel nach.

“Das war für den Kopf eine große Herausforderung. Wir haben lauter Mentaliätsmonster im Kader und haben immer erfolgreich nachgezogen. Auch wenn es für uns nicht wichtig ist, wie der SAK gespielt hat. Aber man muss ihnen zu diesem Erfolgslauf gratulieren”, erklärte Schaider, dessen Team einen 2:0-Rückstand gegen Straßwalchen in einen 3:2-Sieg ummünzen konnte. Im Fernduell zum Kehraus geht es nun um die Winterkrone.

Kuchl ist neuer Dritter – Goalgetter im Visier

Mit einem 3:0-Erfolg gegen Eugendorf katapultierte sich Kuchl erstmals auf den dritten Rang. “Ausschlaggebend war die starke Defensivleistung rund um Vinz e nz Z schock und Elvin Par gan. Zudem waren wir im Konter eiskalt”, erklärte der sportliche Leiter Christian Seidl. Eugendorf hielt zwar körperlich dagegen, fand aber laut Trainer Mario Helmlinger keine einzige Torchance vor. Christian Kaindl (38.), Branko Bozic (81.) und Matthias Seidl (92.) nützten dies eiskalt aus. Die Offensive der Kuchler könnte im Winter Verstärkung erhalten. Plainfeld-Goalgetter Nemanja Asanovic (zwölf Tore) soll laut S24-Informationen auf dem Wunschzettel von Helmlinger stehen. “Natürlich schauen wir uns um. Wenn etwas möglich ist, wollen wir uns mit Qualitativ verstärken”, fügte der Coach an.

FLOPS: Hallein bucht Abstiegsplatz über Winter hinaus

Noch wartet Union Hallein auf den zweiten Saisonsieg – und auch auf den ersten Erfolg unter Neo-Coach Heinz Vitzkotter. Gegen Zell am See hatten die Salinenstädter bereits das neunte Mal das Nachsehen. Mit dem letzten Aufgebot und ohne Patrick Sparber sowie Henry Diaz in der Startelf verloren die Halleiner im Pinzgau mit 2:1. “Wenn das Glück fehlt, kommt auch noch Pech dazu”, resümierte Vitzkotter. Zell war zwar feldüberlegen, der ehemalige Schiedsrichter sah den knappen Erfolg allerdings als “dreckigen Sieg”. Ob sein Engagement auch über den Winter hinaus aufrecht erhalten bleibt, steht noch nicht fest. Fix ist allerdings, dass Hallein mit vier Zählern Rückstand auf das rettende Ufer das Fixticket für einen Abstiegsplatz auch über den Winter hinaus gebucht hat.

Hängende Köpfe beim Tabellenletzten Union Hallein. /Krugfoto

Salzburger Liga: 16. Runde