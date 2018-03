Salzburger Liga: Tops und Flops der 18. Runde

1.500 Zuseher wohnten dem brisanten Duell zwischen der Austria und dem SAK am Samstag im Maxglaner Hexenkessel bei. Das bessere Ende hatten die rundum erneuerten Nonntaler auf ihrer Seite.

TOPS: SAK überrollt Austria Salzburg

Die Austria ging mit viel Elan in das Spiel und belohnte sich durch einen Volleytreffer von Neuzugang Lukas Purkrabek mit der Führung. Danach häuften sich im Spielaufbau einfache Ballverluste, welche die Fötschl-Elf eiskalt ausnütze und durch Feiser bzw. einem Jukic-Doppelpack das Spiel drehte. “Die Austria riskierte viel, wir haben perfekt umgeschalten und alle Chancen genützt”, erkläre Andreas Fötschl im SALZBURG24-Gespräch. Die Austria zeigte sich sichtlich angeschlagen, hätte nach dem Kaderumbruch mehr vom Spitzenspiel erwartet: “Wir sind enttäuscht, haben aber in der Defensive zu viele Fehler gemacht”, gestand Austria-Coach Christian Schaider.

Barnjak schlägt bei Bischofshofen ein

Drei Wochen hatte Neo-Coach Thomas Heissl bei Bischofshofen Zeit, um die negativen Testspielergebnisse vergessen zu machen. Just im ersten Pflichtspiel gegen Bürmoos (ohne Tchoyi) legte der Leader den Schalter um und ging mit 2:0 als Sieger vom Platz. Als zunächst Bodrusic nach einem Torraub von Switil einen Elfmeter vergab, sprang Neuzugang Leonardo Barnjak in die Bresche und erledigte Bürmoos mit einem Doppelpack in der Schlussphase im Alleingang.

Zuerst netzte er per Nachschuss (78.), ehe er in der letzten Minute mit einem Traumfreistoß alles klar machte. “Rund um den Strafraum ist er brandgefährlich, da haben wir ihn zum Glück gut in Szene setzen können”, sagte Heissl, dessen Team neun Punkte Vorsprung auf Neumarkt hat. In der Sonntagsmatinee kann der Verfolger um 11 Uhr bei Union Hallein nachlegen.

FLOPS: Neumarkt-Bezwinger Zell unterliegt Altenmarkt

Im Nachtrag vergangene Woche sorgte Zell am See mit dem 1:0-Triumph gegen Neumarkt für eine kleine Sensation. Altenmarkts Trainer Arsim Deliu sah den Pinzagauern dabei auf auf die Füße und heckte einen erfolgreichen Matchplan aus. Die Pongauer waren perfekt eingestellt und machten den Zellern das Leben schwer. Christoph Quehenberger überlistete den Goalie mit einem Geniestreich ins kurze Eck und besorgte so das Goldtor für die Pongauer. Die ansonsten heimstarken Pinzgauern ging nicht alles auf. Das Resultat? Die dritte Heimschlappe im achten Duell. “Wir nehmen den Sieg im Abstiegskampf gerne mit. In Zell werden nicht alle Teams punkten, die haben eine gute Mannschaft”, sagte Deliu.

Hallwang ging in Bergheim “baden”

Weiterhin mitten im Abstiegskampf befindet sich Hallwang. Im Derby gegen Bergheim verlor die Aschauer-Truppe mit 4:0. Zunächst landete ein abgefälschter Schuss unhaltbar zum 1:0 in die Maschen, ehe kurz vor der Pause Talwieser mit einem Elfmeter einen Doppelpack feiern konnte. Just nach Wiederbeginn gingen die Hallwanger nach einem Doppelschlag von Alex Ausweger bei 14 Grad so richtig “baden”. “Bergheim war aggressiver, ging mit mehr Körperspannung in die Zweikämpfe und siegte verdient”, resümierte Hallwang-Trainer Aschauer.

Salzburger Liga: 18. Runde