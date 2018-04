Salzburger Liga: Tops und Flops der 22. Runde

Bischofshofen gewann wieder. Und die Heissl-Elf wusste erneut nicht, wie.

TOPS: Unterlegen, aber die Null steht

Auch gegen Hallwang schnappte sich der Leader die Punkte. Ohne einen richtigen Spielplan tat sich der Tabellenführer gegen den Abstiegskandidaten aus Hallwang lange schwer und war 70 Minuten das unterlegene Team. Hallwang hatte nichts zu verlieren und spielte befreit auf. Asanovic, Miller und Dietmann eroberten viele Bälle, waren im Abschluss allerdings zu inkonsequent. Der Leader war praktisch nicht vorhanden und wehrte sich mit allen verfügbaren Mitteln. “Der Gegner war gefährlicher und handlungsschneller, wir konnten unser Spiel nicht aufziehen”, sagte Bischofshofen-Trainer Thomas Heissl im Gespräch mit SALZBURG24. Der Nachzügler belohnte sich jedoch nicht mit einem Tor und haderte immer wieder mit fragwürdigen Entscheidungen von Schiedsrichter Andreas Winkler.

Ein Glücksfall namens Khalil

Das nützte Youngster Mohammed Khalil nach einem Tempodribbling und der Vorbereitung auf Schilcheggers (68.) Führung gnadenlos aus. “Ansonsten hatten wir ihn im Griff, bei ihrer Führung ist er uns allerdings entwischt und das 2:0 von Barnjak war klares Abseits”, ärgerte sich Hallwang-Trainer Jürgen Aschauer. Die Flachgauer hängen weiter auf Rang 13 fest, während der Leader 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger Neumarkt (1:1 gegen Strobl) hat und somit den Meistersekt schon einkühlen kann. Um beim Gang in die Westliga nicht auf einen Glücksfall á la Khalil angewiesen zu sein, bedarf es im Kader der Pongauer sicherlich Verstärkungen in der Qualität und Quantität des Kaders.

Austria Salzburg gelingt ein Befreiungsschlag

“Raus aus dem Keller”, lautete die Devise von Austria-Trainer Christian Schaider. Mit dem deutlichen 5:1 gegen desolate Bergheimer atmeten alle Violetten am Samstag in Maxglan tief durch. Auf das Blitztor durch Bergheims Pernsteiner (1.) fand Neuzugang Erdügen erst 25 Minuten später eine Antwort, ehe Patrick Mayer (43.) vor der Pause das Spiel komplett drehte. Als die Auflösungserscheinungen bei der Strasser-Crew nicht zu übersehen waren, holte die Austria zum Torfestival aus und zerlegte den Nachzügler durch Mayer (68.), Lazarevic (80.) und Purkrabek (87.) klar mit 5:1. Somit schließen die Maxglaner zur Spitzengruppe auf, während Bergheim sich neben Hallwang auch im Abstiegs-Quartett wiederfindet.

FLOPS: Geschenke verstärken Abstiegssorgen

“Richtig schlecht, einfach schirch zum Anschauen”, resümierte Golling-Trainer Philip Buck nach dem Abstiegsduell gegen den SAK. Viele hohe Bälle und harte Zweikämpfe prägten das Spiel. Sieben Tore fielen dennoch zwischen den kriselnden Clubs. Das bessere Ende hatten allerdings beim 3:4 die Städter auf ihrer Seite. “Wir verteilen zu viele Geschenke, ein mehr als gebrauchter Abend”, resümierte Buck, der mit Lienbacher und Huremovic (beide Knöchelverletzungen) zwei Spieler für den anstehenden Krisen-Gipfel gegen Hallwang vorgeben muss.

Buck wetterte gegenüber S24 gegen Schiedsrichter Johann Steger und ortete eine grottenschlechte Leistung des Unparteiischen: “Davor waren die Unparteiischen immer hervorragend. Die Gemüter bei den Fans gingen über und Steger musste in Begleitung das Stadion verlassen”, fügte Buck an, dessen Team das dritte Rad im Keller bildet.

Union Hallein unter Eder Remis-König

Vier Niederlagen, ebenso viele Unentschieden (in Serie) und ein Sieg gegen seine “Ex” Eugendorf – so sieht die Bilanz von Thomas Eder nach seinem Amtsantritt bei Union Hallein aus. Die Salinenstädter halten auch nach dem 1:1 gegen Bürmoos die rote Laterne inne, kommen aber mit dem vierten Punkt in Folge nicht vom Fleck und sind mit acht Unentschieden (gemeinsam mit Bramberg) der Remis-König der Liga. Gegen Bürmoos (wieder ohne Tchoyi) landete zunächst ein Ovesny-Schuss (10.) über Umwege im Halleiner Tor, ehe Sparber – der den Vorzug gegenüber Idrissou bekam – nach Pfeifenbergs Flanke der Ausgleich per Kopf gelang. “Die Mannschaft ist bemüht, allerdings helfen uns die Punkte nicht weiter, wir müssen anfangen zu gewinnen, ansonsten wird es sehr schwer”, erklärte Eder, der für den Klassenerhalt 35 Punkte prognostiziert und in der Rückrunde ungeschlagen ist.

Patrick Sparber (re.) besorgte Union Halleins Ausgleich gegen Bürmoos./Barbara Maria Aichner ©

Zukunft von Eder noch in der Schwebe

Ob Eder auch nächstes Jahr das Trainerzepter im Tennengau schwingen wird, bleibt fraglich. Ein Gespräch mit Sportchef König hat es zwar gegeben, eine Einigung derzeit allerdings nicht. Gut möglich, dass sein Ex-Verein Altenmarkt den “verlorenen Sohn” zurück holen will: “Derzeit gab es keinen Kontakt und ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Mein Fokus liegt auf den Klassenerhalt mit Hallein.”

Salzburger Liga: 22. Runde