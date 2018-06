Salzburger Liga: Tops und Flops der 29. Runde

“Einen besseren Abschied kann man sich nicht wünschen. Hoffentlich wird es noch einmal spannend”, sagte der scheidende Neumarkt-Trainer Miroslav Bojceski nach dem Sieg am Freitag gegen Kalhammers Cup-Helden.

Siebter Streich – Neumarkts triumphaler Siegeszug

Just nach dem zweiten Frühjahrssieg (3:1 gegen den SAK) verkündete Neumarkt, dass der Vertrag mit Bojceski (ab Sommer beim FC Hallein) nicht verlängert wird. Für die Spieler wirkte dies Nachricht nicht hemmend. Im Gegenteil: Friedl und Co. lieferten in den letzten RundenHöchstleistungen ab und eilten in teilweise überragender Manier von Sieg zu Sieg. “Die Mannschaft hat richtig Bock. Derzeit sind wir es gewohnt zu gewinnen”, sagte Bojceski im Gespräch mit SALZBURG24.

Jungpapa Bernhard Lugstein (Straßwalchen/li.) und Co. hatten gegen “Maskenmann” Mario Kreuzer das Nachsehen. /Krugfoto ©

Höhenflug reicht wohl nur zum Vizemeister

Der Höhenflug wird wohl nur mit dem Vizemeistertitel belohnt werden, weil Bischofshofen sich am Samstag (16 Uhr) gegen Abstiegskandidat Union Hallein mit einem Sieg die Krone aufsetzen kann. “Ich blicke nicht zurück, sondern will auch das letzte Duell gegen Zell am See positiv bestreiten”, sagte Bojceski, dessen Team nach dem Rückstand von Neumarkts Neo-Coach Jonjic erst in Hälfte zwei aufdrehte. Friedl sorgte mit dem Elfmeter und seinem siebten Treffer im siebten Spiel für den Dosenöffner. Ünal setzte mit seinem Doppelpack und Saisontreffer Nummer vier und fünf den Deckel drauf.

Bergheim mit allerletzte Chance

Bergheim hat am Samstag (12.30 Uhr) gegen Bürmoos die letzte Gelegenheit, den Stürz in die Fünftklassigkeit zu verhindern. Nur ein Sieg könnte den Meister von 2016 vor dem sicheren Abstieg retten. Auch für Hallwang sieht es nicht rosig aus: Gegen den SAK sollte ein Sieg her, will sich die Aschauer-Elf am letzten Strohhalm zum Klassenerhalt festklammern.

Salzburger Liga: 29. Runde