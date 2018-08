Salzburger Liga: Tops und Flops der 4. Runde

Bürmoos erwies sich im Top-Duell bei Altenmarkt als harte Nuss und machte mit dem 2:2 den Weg für den Sturmlauf vom SAK frei. Doch es hätte auch anders kommen können.

TOPS: Reiter hält Ex-Leader im Rennen

Dass beide Teams auch nach der vierten Runde ungeschlagen bleiben, haben selbst die Trainer nicht geglaubt. Im Frühjahr heimsten die Pongauer aus neun Spielen mickrige zwei Zähler ein und schrammten nur aufgrund der besseren Tordifferenz am Abstieg vorbei. Nun weht mit Johann Davare als Neo-Coach ein anderer Wind in Altenmarkt. Im Duell gegen Bürmoos musste sich der Ex-Leader bei Keeper Reiter bedanken, dass es zur Pause nur 1:1 stand. Zumal Quehenberger aus 20 Metern für die Führung sorgte und nur Arbinger bei den agilen und spielstarken Bürmoosern erfolgreich einnetzen konnte. “Daniel Reiter hat uns mit einer weltklasse Leistung im Spiel gehalten. Unglaublich, was für Chancen er parieren konnte”, beschreibt Davare im Gespräch mit SALZBURG24.

Davare streut Bürmoos Rosen

Bernhofer (55.) brachte Altenmarkt nach einer Leistungssteigerung gar in Front, ehe Pabinger (89.) nach missglücktem Klärungsversuch der Davare-Elf mit einem Schlenzer vom Strafraumeck zum mehr als verdienten 2:2 einschob. “Kompliment an Bürmoos, sie waren sehr stark und haben uns alles abverlangt. Mit gutem Kombinationsspiel und hervorragenden Einzelakteuren haben sie mich beeindruckt”, streut Davare dem Gegner Rosen.

Höhenflug vor Einstandsfeier

Nach einem müdem Sommerkick brauchte der SAK einen von Vucanovic herausgeholten und von Kopleder (45 +1.) verwandelten Elfmeter zur Führung. “Danach haben wir die Kontrolle übernommen und guten Fußball gezeigt”, sagte Fötschl, der sich erneut auf Vucanovic verlassen konnte. Nach einem Kircher-Eckball köpfte der Top-Goalgetter der Städter zum 2:0 ein. In der Defensive hielt das bärenstarke Innenverteidiger-Duo Berger und Vavrousek sowie Goalie Berger für die Null. Und in Minute 70 vollendete Jukic nach direktem Passspiel durchs Zentrum nach Strobl-Vorlage zum 3:0.

“Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können – die Tabellenführung ist nach dieser Leistung ein positiver Nebeneffekt”, sagte Fötschl. Damit diese nicht mehr hergegeben wird, schworen sich die Nonntaler im Vereinsheim bei der Einstandsfeier mit Karaoke-Einlagen auf die bevorstehenden Aufgaben ein.

Quasi mit dem Pausenpfiff brachte Kopleder (re.) den SAK gegen Puch auf die Siegesstraße./ Krugfoto ©

FLOPS: Nach 2:0-Führung winkt Tabellenende

Bei Union Hallein läuft derzeit nicht viel zusammen. Der heimische Rasen gleicht einer Kuhwiese und auch auf fremden Geläuf lassen die Leistungen zu wünschen übrig. Der letzte Liga-Sieg liegt saisonübergreifend 92 Tage zurück. Da half am Samstag im Tennengau-Derby gegen müde wirkende Gollinger auch nach 21 Minuten die 2:0-Führung von Mayr nicht. Nach einer Trinkpause entglitt der Eder-Elf das Spiel komplett. Zunächst traf Leitenstorfer (26.) nach einem Eckball-Gestocher, ehe Huremovic (41.) und Pajic (57.) die Geschenke der Nachbarn dankend annahmen.

“Wir luden Golling zum Toreschießen ein und agierten in der Defensive nur als Begleitservice”, ärgerte sich Eder, der in der Nachspielzeit noch den 4:2-Endstand von Dygruber mitansehen musste. “Uns fehlt die Überzeugung im Zweikampf”, weiß der Ex-Profi wo der Hebel anzusetzen ist. Mit einem Torverhältnis von 2:12 und nur einem Zähler belegen die Salinenstädter den letzten Rang. Weil auch Strobl gegen Eugendorf mit einem 2:2 die Überraschung gelang, überholten die Wolfgangseer Hallein. “Das Tor fiel zwar in der Nachspielzeit, aber wir haben uns für die gute Leistung belohnt”, sagte Strobl-Trainer Thomas Laimer.

Auswärtsfluch schwebt weiter über Kuchl

Gegen Puch zauberte Kuchl ein 6:1-Spektakel auf den Rasen. In der vierten Runde musste die junge Helmlinger-Elf bei Austria Salzburg ran. “Ein anderes Kaliber, das herausragende Akteure wie Omerovic und Erdogan hat”, weiß der Kuchl-Trainer. Genau diese zwei Spieler bekamen die Tennengauer nie in den Griff. Nach nur 29 Minuten zerbombte Omerovic mit dem Dreierpack die Kuchler-Fohlen im Alleingang. Erdogan (67.) machte daraufhin alles klar. “Teilweise haben sie uns schwindlig gespielt. Das war eine klare Angelegenheit”, sagte Helmlinger, dessen Team in den letzten 15 Partien nur ein Mal auswärts gewinnen konnte. “Und es schaut derzeit nicht danach aus, dass wir den Fluch abwenden können”, bilanzierte der Neo-Coach nüchtern.

Austria Salzburgs Resul Omerovic (Mitte) düpierte Kuchl gleich dreifach./ Krugfoto ©

Zell am See weiter sieglos

Der FC Zell am See hat sich in der Salzburger Liga in den letzten Jahren einen guten Namen erarbeitet. Rang fünf und Top-Leistungen brachten im Vorjahr die Gegner zur Verzweiflung. In der neuen Saison läuft es (noch) nicht am Schnürchen. Obwohl die Pinzgauer auf Augenhöhe spielen, kann die Reindl-Elf weiterhin keinen vollen Erfolg verbuchen. Gegen Neumarkt schauten die Zeller beim 2:3 erneut knapp durch die Finger. “Wir waren teilweise sogar besser, können den Sack aber nicht zumachen”, erklärte Reindl, dessen Team das Spiel nach Kreuzers Führung (16.) durch Enzinger (19.) und Mühlberger (Elfmeter 56.) zu drehen wusste. Da Hartl, Viertler und Plaickner allerdings erfolglos blieben, bestrafte Neumarkt dies mit Treffern von Hübl (62.) und Friedl (88.). “Uns fehlt der Glaube, das Team ist verunsichert”, weiß Reindl den Grund für den mickrigen Zähler am Punktekonto.

Salzburger Liga: 4. Runde