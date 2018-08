Salzburger Liga: Warum Golling und Strobl um Ligaerhalt zittern müssen

Wie bereits in den letzten Saisonen stehen die Gollinger vor dem selben Dilemma. Zum Ligaauftakt sind viele Spieler im Urlaub und fehlen dem Team/Trainer in der wichtigen Startphase. Gegen Altenmarkt (2:0) und Straßwalchen (5:0) fehlten Buck ganze neun Akteure. Eine Besserung sei erst in zwei bis drei Wochen in Sicht.

Buck: “Das grenzt an Blödheit”

“Wir sind zehn bis zwölf Spieler im Training. Das grenzt an Blödheit, dass man sich den Urlaub nicht anders einteilen kann”, ärgerte sich Buck im Gespräch mit SALZBURG24. Sogar Benjamin Kaindl musste aus dem Ruhestand reaktiviert werden. Im Duell gegen Straßwalchen kamen neben den Kaderproblemen noch “eklatante technische Fehler hinzu”, wie Buck schildert. “Man könnte meinen, dass intern ein Fehlpass-Wettbewerb veranstaltet wird”, geht Buck mit seinen Spielern hart ins Gericht. An der Spielphilosophie, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, will der 30-jährige Kuchler allerdings nichts ändern. Viel Ballbesitz und Spielkontrolle lautet seine Devise.

Aufgegeben haben die Blau-Gelben noch lange nicht: “Uns hat die letzten Jahre jeder aus Fixabsteiger abgestempelt und wir haben uns dennoch durchsetzen können.” Ob dies auch ohne den zum FC Hallein abgewanderten und besten Ex-Gollinger Josip Lukacevic gelingt, können die Tennengauer bereits am Mittwoch gegen Austria Salzburg und Samstag gegen Abstiegskonkurrent Union Hallein unter Beweis stellen.

Manuel Gerbls (li.) Führung war der Dosenöffner für Straßwalchen gegen Golling. /Krugfoto ©

Großes Zittern in Strobl

Mit Thomas Stadler, Rene Faulhaber und Johannes Wampl verlor Strobl im Sommer drei Stützen im Verein. Trainer Thomas Laimer und seinem Team steht eine schwere Saison bevor. “Dass es dieses Jahr schwer für uns wird, haben wir gewusst. Ohne Routiniers ist der Unterschied bereits merkbar”, gesteht Laimer, für den der Fehlstart mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen perfekt ist. “Wir spielen nicht schlecht. Es ist jedoch bitter, da wir uns gegen Adnet und Bürmoos etwas ausgerechnet haben.”

Philip Kirchtag, Neuzugang bei Bürmoos, sorgte am Sonntag mit seinem Doppelpack allerdings für Ernüchterung. Leichter wird es für die Laimer-Elf allerdings nicht. Mit Neumarkt und Eugendorf warten zwei Topteams in der englischen Runde auf die Wolfgangseer. Im Vergleich zu Golling will Strobl seine “Alt-Stars” nicht aus der Pension reaktivieren.

Trainer Thomas Laimer (li.) glaubt an die Trendwende: “Wir werden noch unsere Spiele gewinnen.”/Krugfoto ©

