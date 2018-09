Salzburger Liga: Werner Lorant vor Rückkehr zu Union Hallein?

Kult-Trainer Werner Lorant (li.) könnte Thomas Eder als Trainer bei Union Hallein ersetzen. - © Krugfoto

Union Hallein hat sich die Butter gegen Bramberg in der 10. Runde der Salzburger Liga in der letzten Minute nehmen lassen. Da erneut kein Sieg gelang sitzt Trainer Thomas Eder auf dem Schleudersitz und erhält noch eine letzte Chance. Mit Kult-Trainer Werner Lorant steht bereits ein Nachfolger in den Startlöchern.