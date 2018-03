Speedski: Salzburger Manuel Kramer als Weltcup-Führender zum Saisonfinale

Kramer hält somit nach je vier Siegen und zweiten Plätzen sowie einem dritten Rang wie Origone bei 780 Punkten.

Nach den Speed Masters kommt es zum finalen Weltcup-Showdown in Andorra. Am 6. und 7. April 2018 gehen in Grandvalira die beiden letzten Saisonrennen über die Bühne. “Ich hoffe, dass ich heuer in Andorra nochmals alles aus mir rausholen kann und mich in diesem Jahr über ein Happy End und die große Kristallkugel freuen darf”, blickt der Flachauer Kramer in Richtung Weltcupfinale.

(APA/S24)