Salzburger Pärchen ging mit Messer und Hammer auf Mann los

Für das Pärchen klickten die Handschellen - © APA (Symbolbild)

Der Streit eines 37-Jährigen mit einem Pärchen ist in der Nacht auf Sonntag im Drogenrausch in einer Wohnung in Salzburg völlig eskaliert. Ein 33-jähriger amtsbekannter Mann soll mit einem Küchenmesser den 37-Jährigen attackiert haben. Die 28-jährige Freundin des Angreifers schlug den 37-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf nieder, berichtete die Polizei. Das Pärchen wurde festgenommen.