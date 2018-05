Salzburger Parcours-Läuferin Denise Pirnbacher will “Ninja Warrior” werden

Gemeinsam mit ihren zwei Kollegen Simon Brunner aus Teisendorf (Lkr. BGL) und dem Zirkusartisten Rene Castelli wird die junge Salzburgerin im Team antreten. Es geht für das Trio um den Aufstieg ins Finale.

Stadt wird für Denise Pirnbacher zum Trainingsplatz

Vorbereitet hat sich Denise Pirnbacher auf die Warrior-Spiele bei diversen Hindernissen in der Stadt Salzburg, so wie etwa auf dem Street-Workout-Platz am Franz-Josef-Kai.

Manchmal konnte man sie auch beim Sportzentrum Mitte oder hinter dem Unipark antreffen, wenn die Parcours-Läuferin versuchte präzise auf einem Mauervorsprung zu landen oder Rückwärtssalti von irgendwelchen Betonkanten schlug.