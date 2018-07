Salzburger Polizei klärt komplizierte Verstrickung rund um Scheinehen und Aufenthaltstitel

Mehr Schein als Sein. - © Bilderbox

Beinahe unglaublich: Drei eigene Scheinehen und die Vermittlung von Aufenthaltsehen lastet die Polizei einem 27-jährigen Serben an. Der Mann soll seit Oktober 2015 so sein Aufenthaltsrecht in Österreich erzwungen haben. Die Polizei konnte die komplizierten Verstrickungen jetzt durchschauen.