Salzburger Polizistin verunglückt tödlich in Dolomiten

Die Salzburgerin war gemeinsam mit einem Kletterpartner auf den Vajolettürmen in den Südtiroler und Trentiner Dolomiten unterwegs. Die Felstürme befinden sich im Zentrum der sogenannten Rosengartengruppe und werden in drei südliche und drei nördliche Türme unterteilt. Die dortigen Kletterrouten gehören zu den bekanntesten in den Alpen.

Salzburgerin stürzt am Stabeler Turm ab

Wie das Südtiroler Online-Medium stol.it berichtet, passierte das Unglück kurz vor 11 Uhr am Vormittag. Die Zweier-Seilschaft war am Stabeler Turm unterwegs und hatten bereits eine Spitze der Türme hinter sich. Anschließend seilten sie sich ab, bauten sich einen Stand (gesicherter Standplatz am Fels, Anm.) und wollten die nächste Route in Angriff nehmen.

Junge Polizistin wohl nicht gesichert

Der Begleiter der 25-Jährigen kletterte im Vorstieg die nächste Wand hinauf, während sie die Sicherung übernahm. Laut italienischen Medienberichten hätte sie sich dabei ebenfalls sichern sollen. Und zwar mit jenem Seil, mit dem ihr Partner vorausklettertet. Laut ersten Rekonstruktionen des Unfallhergangs habe sie das aber nicht gemacht.

Bei Absturz in Dolomiten tödlich verletzt

Als die Salzburgerin abstürzte, fiel sie 50 Meter tief und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Laut Bericht der “Salzburger Nachrichten” hat ihr Begleiter sofort einen Notruf abgesetzt. Für die junge Frau kam aber jede Hilfe zu spät. Bei der Rettung waren die Retter der Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung und auch die Carabinieri. Der Begleiter wurde von der Notfallseelsorge vor Ort betreut. Die junge Frau stammt aus Wals-Siezenheim (Flachgau).

Polizei Salzburg trauert um Kollegin

Am Mittwoch bestätigte auch die Polizei Salzburg den tragischen Tod der jungen Polizistin. Auf Facebook trauern sie um ihre Kollegin. Vom Außenministerium war für SALZBURG24 vorerst noch niemand zu erreichen.