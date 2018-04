Salzburger Rauchfangkehrer weihen neue Innungsfahne ein

Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP, mitte) und Ex-Landesrat Hans Mayr (SBG, rechts) schauten bei der Feier vorbei. - © Neumayr

Mit einer großen Feier und einer kirchlichen Weihe in der Stiftskirche St. Peter in der Stadt Salzburg haben unsere Rauchfangkehrer am Donnerstag ihre neue Innungsfahne offiziell in Dienst gestellt. Aus diesem Anlass werfen wir auch einen kurzen Blick darauf, warum Rauchfangkehrer eigentlich als Glücksbringer gelten.