Salzburger Schüler starten in die Ferien

Die neunwöchigen Sommerferien stehen vor der Tür.

Mehr als 37.000 Pflichtschüler und knapp ebenso viele an Bundes- bzw. Privatschulen starten morgen in die Sommerferien. Während die meisten unbeschwert in die große Erholungspause gehen können, heißt es für einige noch büffeln, um im Herbst aufzusteigen.