Salzburger Serieneinbrecher in Italien verhaftet

Vorwiegend tagsüber soll der Georgier in die Wohnungen eingedrungen sein, heißt es in einer Aussendung der Polizei am Freitag. Der 30-Jährige verursachte dabei einen Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro.

Haftbefehl: Beschuldigter in Auslieferungshaft

Aufgrund der Spurenlage konnten die Taten dem Georgier, der in Deutschland bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt geworden war, zugeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg erließ daraufhin einen Europäischen Haftbefehl, der kürzlich in Italien vollzogen werden konnte. Der Beschuldigte befindet sich derzeit noch in Auslieferungshaft nach Österreich.