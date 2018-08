Salzburger Skispringer Daniel Huber Zweiter bei Sommer-Grand-Prix

Stefan Kraft riskierte im Finale als Dritter etwas zu viel und vermied nur mit Mühe einen Sturz. Der missglückte Sprung (70 m) warf den Salzburger auf den 28. Platz zurück. Die bisher dominierenden Polen waren in Frankreich nicht am Start.

Huber: “Wäre gerne ganz oben am Podest gestanden”

“Mir hat die Woche hier in Courchevel richtig gut getan. Ich habe gemerkt, dass ich von Sprung zu Sprung immer besser in Form gekommen bin. Wir arbeiten mit den Trainern derzeit an fundamentalen Elementen des Skispringens und das braucht einfach seine Zeit. Zum Glück sind mir heute drei richtig gute Sprünge gelungen. Natürlich wäre ich gerne ganz oben am Podest gestanden, aber Klimow war heute sensationell”, erklärt Huber nach dem Bewerb.

Ergebnisse Sommer-Grand-Prix vom Samstag:

Jewgenij Klimow (RUS) 259,9 Pkt. (132/129 m) Daniel Huber (AUT) 254,3 (128,3/133,5) Roman Koudelka (CZE) 147,9 (125,5/130)

Weiter: 13. Clemens Aigner 221,8 (126/120) – 21. Andreas Kofler 214,3 (124,5/116) – 24. Michael Hayböck 207,7 (125,5/112,5) – 28. Stefan Kraft 127,4 (123,5/70).

Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 33. Gregor Schlierenzauer – 44. Stefan Huber (alle AUT)

Gesamtwertung (nach 5 von 11 Bewerben): 1. Stoch 300 Pkt. – 2. Zyla 230 – 3. Klimow 205. Weiter: 9. D. Huber 105 – 14. Kraft 80 – 19. Kofler 53 – 23. Aigner 42 – 32. Schlierenzauer 21 – 34. Hayböck 18

(APA/SALZBURG24)