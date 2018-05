Der 71-Jährige zerkratzte den Lack, die Scheiben oder zerstach Reifen. - © Bilderbox

Ein Salzburger hat seit Jahren vermeintliche Falsch-Parker vor seinem Wohnblock selbst “sanktioniert”. Der 71-Jährige soll zumindest 37 Fahrzeuge beschädigt haben, die seiner Ansicht nach zu Unrecht in seiner Siedlung im Stadtteil Maxglan abgestellt waren. Er zerkratzte den Lack, die Scheiben oder zerstach Reifen. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe, berichtete die Polizei am Freitag.