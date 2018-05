Salzburger Spiceworld hat einen neuen Mehrheits-Eigentümer

Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl (li.) mit Spiceworld-Geschäftsführer Lukas Walchhofer. - © Neumayr/Archiv

Der Online-Gewürzhändler Spiceworld in Salzburg hat seit Mittwoch einen neuen Eigentümer. Der oberösterreichische Gewürzhersteller Zaltech ist mehrheitlich beim Salzburger Unternehmen eingestiegen, wie die beiden Betriebe am Donnerstag in einer Aussendung mitteilten. Konkret übernahm Zaltech 80 Prozent der Gesellschaft, wie die APA erfuhr. Mit der Akquisition sollen neue Märkte erschlossen werden.