Salzburger Spion: Ex-Offizier in Haft

Der Salzburger Offizier, der im Verdacht steht, als Spion gearbeitet zu haben, ist festgenommen worden (Symbolbild). - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Im Fall um einen angeblichen Spion aus Salzburg soll es in der Nacht auf Samstag eine Festnahme gegeben haben. Laut neuesten Informationen ist der Ex-Offizier, der 20 Jahre lang Informationen an Russland weitergegeben haben soll, in Haft.