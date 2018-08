Salzburger Start-up setzt auf den “High-Tech-Wirkstoff” Baumrinde

Meist wird Baumrinde als Abfall gesehen, zwei Salzburger nutzen sie als Geschäftsgrundlge. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ihr Rohstoff ist vor allem als Abfallprodukt aus der Forst- und Holzindustrie bekannt, zwei Jungunternehmer aus Puch (Tennengau) haben ein Verfahren entwickelt, um Baumrinde in neue Formen zu pressen. Derzeit stellt die Firma vor allem Getränkekühler für Wein- und Bierflaschen her – könnte aber bald in einem viel größeren Geschäftsfeld mitmischen.