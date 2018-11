Salzburger Stau-Chaos am Zwickeltag

Das starke Reisewochenende zeigt Freitagmittag seine Auswirkungen. In Richtung Deutschland kann es am verlängerten Wochenende durch die anhaltenden Grenzkontrollen zu Behinderungen speziell auf der A8, der A12 und der Westautobahn (A1) kommen. An der Staatsgrenze Walserberg wird von 2. bis 4. November verstärkt kontrolliert.

Auf der Innsbrucker Bundesstraße Richtung Flughafen geht es nur im Schritttempo voran. /SALZBURG24/Wurzer ©

Stau rund um Autobahnabfahrten

Besonders zäh ist der Verkehr rund um die Ballungsräume. Auf der A1 Westautobahn zwischen Salzburg-West und Mitte kommt es zu erheblichen Verzögerungen. Grund dafür ist das “Late night shopping” im Outlet Center bei der Autobahnabfahrt Richtung Flughafen. Auch bei Klessheim staut es auf der Höhe des Einkaufszentrums Europark. In der Stadt Salzburg kommt der Verkehr auf den Hotspots zum Erliegen: Auf der Münchner- und Innsbrucker Bundesstraße, sowie auf der Neutorstraße geht es nur langsam voran.

Auf der B156, der Lamprechtshausener Straße, ist auf der Höhe Salzburg-Nord zwischen Bergheim und der Anschlussstelle A1 mit zähem Verkehr zu rechnen. Das gilt auch für die B155, der Münchner Straße von Salzburg in Richtung Freilassing. Da in Deutschland die Herbstferien zu Ende gehen, ist auch am Samstag und Sonntag ist mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen.

Die Salzburger Stau-Hotspots im Überblick./Screenshot/SALZBURG24

