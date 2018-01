Salzburger Stier 2018: Tag 1 im LIVETICKER

Am Auftakttag treffen kurioserweise alle drei Walser Mannschaften, darunter Titelverteidiger Wals-Grünau, in Gruppe A aufeinander.

Hallenfußball vom Feinsten

Auch St. Johann, Golling (Gruppe B), Eugendorf und SAK 1914 (Gruppe C) greifen am Dienstag ins Turniergeschehen ein. Die Top-Favoriten um RLW-Winterkönig Anif (Gruppe E) und Grödig (Gruppe G) steigen am Mittwoch und Donnerstag ins Turnier ein.

Hier könnt ihr die Gruppeneinteilung runterladen.

Salzburger Stier im LIVETICKER