Salzburger Stier 2018: Tag 2 im LIVETICKER

Am Auftakttag zum 37. Salzburger Stier rollten Titelverteidiger Wals-Grünau und Siezenheim punktgleich über Gruppe A hinweg. Mitfavorit St. Johann ließ in Gruppe B nichts anbrennen und zieht gemeinsam mit Golling in die Zwischenrunde ein. In der Gruppe C setzten sich erwartungsgemäß die Salzburgligisten Eugendorf und SAK 1914 durch.

Am Dienstag berichten wir wieder ab 17.15 Uhr LIVE aus der Sporthalle Alpenstraße, wenn u.a. Anif, Kuchl, Union Hallein und Henndorf ins Turniergeschehen eingreifen. Hier könnt ihr den LIVETICKER vom ersten Tag nochmals nachlesen.