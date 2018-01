Salzburger Stier 2018: Tag 3 im LIVETICKER

Mit einer perfekten Bilanz aus neun Punkten stieg Westliga-Winterkönig Anif am Mittwoch in die Zwischenrunde auf, dahinter folgte Großgmain aus Gruppe D. Zuvor konnten sich sowohl Gneis als auch Union Hallein genauso wie Henndorf und Kuchl für die Runde der letzten 20 qualifizieren. Titelverteidiger Wals-Grünau, St. Johann, Siezenheim, Golling, Eugendorf und SAK 1914 haben den Aufstieg in die Zwischenrunde bereits am Dienstag fixiert.

Am Donnerstag steigt der letzte Tag der Vorrunde und Favoriten wie Grödig, Seekirchen, Straßwalchen und Bergheim greifen ins Turniergeschehen ein.