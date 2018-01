Salzburger Stier 2018: Tag 5 im LIVETICKER

Die letzten Teams lösen am Dreikönigstag die vier verbliebenen Finaltickets beim 37. Salzburger Stier . Titelverteidiger Wals-Grünau ist am Freitag im ersten Teil der Zwischenrunde bitter ausgeschieden. Neben Anif zeigen heute auch Eugendorf, Henndorf und Puch sowie sechs weitere Salzburger Mannschaften in der Sporthalle Alpenstraße auf. Wir berichten LIVE ab 12.50 Uhr!