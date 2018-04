Salzburger Bergretter stirbt bei Basejump-Unfall im Trentino

Die Bergrettung trauert um den verunglückten Kameraden. (Themenbild) - © APA/Gindl/Archiv

Ein 50-jähriger Salzburger kam am Ostersonntag in Trentino in Italien bei einem Basejump ums Leben. Bei dem Salzburger handelt es sich um einen Bergretter aus Filzmoos (Pongau).