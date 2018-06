Salzburger Studie: Einschlafphase für das Lernen besonders wichtig

Im Schlaf festigt sich das Wissen, das tagsüber angeeignet wurde (Symbolbild). - © Bilderbox

Dass guter Schlaf für erfolgreiches Lernen wichtig ist, ist jetzt auch wissenschaftlich bestätigt. Entscheidend dabei ist vor allem eine ungestörte Einschlafphase. Denn in dieser treten Hirnströme in jenem Frequenzbereich auf, in dem das Hirn erworbenes Wissen im Gedächtnis abspeichert, wie eine Langzeitstudie von Salzburger Schlafforschern zeigt.