Salzburger Technologie bei Fußball-WM in Russland

Technologie aus Salzburg öffnet bei insgesamt 12 WM-Matches bis zu 800.000 Fußballfans aus aller Welt den schnellen und sicheren Weg zum Anstoß in die Moskauer WM-Stadien. Mit Sportgroßveranstaltungen hat der Zutrittsexperte aus Österreich Erfahrung. Seit der EM 2004 in Portugal war SKIDATA bei allen Welt- und Europameisterschaften dabei.

SKIDATA sorgt für Stadionzutritt in Russland

Hugo Rohner, Vorstandsvorsitzender der SKIDATA AG: „Sicherer und schneller Zutritt spielt eine entscheidende Rolle für Stadien-Betreiber – erst recht bei so hohen Besucherzahlen wie bei einer WM.“ Und dass die SKIDATA Zutrittssysteme solchen weltmeisterlichen Anforderungen gerecht werden, stellt auch ein Geschwindigkeitsrekord aus 2014 unter Beweis. 2.033 Personen passierten innerhalb einer Stunde ein SKIDATA Gate und sicherten sich damit den Titel „Das schnellste Zutrittssystem der Welt“.

Sechs Fußballstadion in Russland mit Salzburger Technologie

Neben den beiden WM-Stadien gibt es noch zwölf weitere wichtige Sportstätten in Russland, die mit SKIDATA Systemen ausgestattet sind. Allein in und rund um Moskau verlassen sich alle sechs Fußballstadien beim Zutrittsmanagement auf Technologie aus Salzburg. Darunter zum Beispiel die Otkrytiye Arena. Die Heimspielstätte des russischen Rekordmeisters Spartak Moskau nutzt seit 2013 neben Zutrittslesern und mobilen Handhelds für den sicheren, komfortablen und schnellen Einlass auch SKIDATA Lösungen für das automatisierte und zentralisierte Reporting. Weltweit werden aktuell in mehr als 200 Stadien Lösungen von SKIDATA eingesetzt.

Der Geschwindigkeitsrekord wurde 2014 im Rahmen eines Mitarbeiter-Events in der SKIDATA-Zentrale in Grödig bei Salzburg aufgestellt. Das SKIDATA-Team hat genau 60 Minuten lang ein SKIDATA Gate, wie es bei Stadien und Freizeitparks weltweit im Einsatz ist, passiert. Die Aktion wurde elektronisch, per Video und durch Notar Dr. Georg Zehetmayer aus Hallein überwacht.